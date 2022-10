LIVE eredivisie | Sem Steijn neemt FC Twente bij de hand en verdubbelt score

FC Twente is na elf speelrondes de nummer vijf van de eredivisie. De achterstand op koploper Ajax is slechts zes punten. Vanmiddag komt RKC Waalwijk, dat acht punten minder heeft dan Twente, op bezoek in de Grolsch Veste. De aftrap is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.