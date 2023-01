LIVE eredivisie | Sparta voert druk op in Rotterdamse derby tegen Excelsior

Voor het eerst in bijna vier jaar tijd staan Sparta Rotterdam en Excelsior weer eens tegenover elkaar in de eredivisie. De club uit Spangen ving de zestiende speelronde aan als nummer nummer 6, de bezoekers uit Kralingen op plek 12. Wat brengt de derby op Het Kasteel vanavond? Vanaf 21.00 uur volgen we hier de belangrijkste ontwikkelingen.