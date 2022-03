LIVE | Ergernis neemt bij zowel Heracles als Vitesse toe in duel waarin maar weinig lukt

Letsch gaat doorwisse­len bij Vitesse tegen Heracles: ‘Return in Roma telt ook mee’

ARNHEM - Thomas Letsch past de basis aan bij Vitesse. De coach kiest uit fysiek oogpunt voor ‘enkele veranderingen’ tegen Heracles, zondagmiddag in Almelo. Daarbij weegt de return in de Conference League tegen AS Roma mee, zo geeft de Duitser toe.

11 maart