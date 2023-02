LIVE Europa League | Tijd dringt voor Ajax: Kudus mist megakans, Doekhi in voetsporen Makaay met kopgoal

Heitinga duidelijk over strafschop­pen bij Ajax: ‘Verwacht dat we het daarvoor al beslissen’

In tegenstelling tot Union heeft Ajax voor de return in Berlijn (0-0) niet geoefend op het nemen van penalty’s. ,,Ik ga ervan uit dat we het daarvoor zullen beslissen”, stelde trainer John Heitinga, die erkende dat veel meer dynamiek vereist is om de tussenronde in de Europa League te overleven.