LIVE | FC Groningen met 18-jarige basisdebutant tegen Cambuur

Letsch blij met Amerikanen bij Vitesse: ‘Op tijd verster­king gekregen’

Met Coley Parry als nieuwe eigenaar komt er rust op de werkvloer bij Vitesse. Trainer Thomas Letsch is vooral blij dat er vlak voor de transferdeadline in Arnhem versterking is binnengehaald. ,,Ik ben absoluut tevreden met deze groep.”

10 september