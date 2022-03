LIVE | FC Groningen op rozen na bliksemstart in Utrecht

Sterk PSV walst over Kopenhagen heen, maar ziet Gakpo gebles­seerd uitvallen

De Europese campagne van PSV duurt nog altijd voort: de Eindhovenaren kenden - in tegenstelling tot in de heenwedstrijd - weinig moeite met FC Kopenhagen: 0-4. Een smet op de overwinning was de blessure van Cody Gakpo, die uit de wedstrijd werd geschopt.

18 maart