LIVE | FC Utrecht en AZ tegenover elkaar in laatste eredivisiewedstrijd van 2020

ANALYSE Letsch raakt juiste snaar bij Vitesse: ‘Ik zie het nieuwe jaar vol optimisme tegemoet’

24 december ALKMAAR - De aanstelling van Thomas Letsch is een voltreffer voor Vitesse. De Duitser bekoort in Arnhem met zijn Volgassfussball. Maar voor een topklassering in het voorjaar is een krachttoer nodig. Dat bewijst het onnodige verlies in het slotduel van 2020. AZ komt er aan, na de zege in de topper: 3-1.