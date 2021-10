LIVE | FC Utrecht heeft geen problemen in Hoornaar na fraaie goal Boussaid

Ook Eredivisie CV spreekt zich uit tegen tweejaar­lijks WK: ‘Dit is de mening van alle divisies in Europa’

23 oktober In navolging van diverse voetbalbonden en prominenten heeft ook de Eredivisie CV zich uitgesproken tegen de organisatie van een WK voetbal om de twee jaar. In een bijeenkomst in Milaan heeft de Eredivisie vrijdag tegen het voorstel van de FIFA gestemd.