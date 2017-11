LIVE: FC Utrecht op bezoek bij Sparta

PSV zet bij winst op Excelsior een na beste eredivisiestart in clubhistorie neer

12:34 PSV kan vandaag bij winst de op een na beste start ooit in de eigen clubhistorie na 13 duels in de eredivisie neerzetten. Alleen het begin in seizoen 1987-1988 is niet meer te overtreffen. PSV won toen alle 18 eerste duels in de eredivisie.