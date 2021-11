LIVE | Feyenoord in lege Kuip met Bijlow en zonder Jahanbakhsh tegen PEC Zwolle

Wormuth over ongeluk waarbij Vloet betrokken was: ‘Je kind verliezen is het ergste wat er is’

Heel beklemmend, omschrijft Heracles-trainer Frank Wormuth de situatie rondom Rai Vloet. De week stond in het teken van het dodelijk ongeluk waarbij de middenvelder betrokken is. „Een kind verliezen is het ergste wat er is, tegelijk zie ik een mens die met deze situatie moet leren leven.”

19 november