LIVE | Feyenoord met Til, Pedersen en Bannis tegen FC Drita

Tavsan was bij de play-offs nog tribune­klant, maar is nu terug, met de scheenbe­scher­mers van Barreto

19 juli WEURT - Elayis Tavsan is terug. Dat bewees de 20-jarige vleugelspits van NEC in het oefenduel met RKC Waalwijk (3-0 zege). Met een doelpunt en een fraaie voorassist toonde hij zijn klasse. Zo staat Tavsan plots weer in de schijnwerpers.