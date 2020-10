LIVE | Feyenoord met zelfde basiself als in Zagreb begonnen aan uitduel bij RKC

interview Wijchense PS­V-voetballer Joël Piroe: ‘Een choco­laatje of een hele reep? Die keuze is snel gemaakt’

11:30 WIJCHEN - Joël Piroe speelde donderdag nog met PSV in de Europa League tegen de Spaanse club Granada CF. Net zo lief trapt de 21-jarige profvoetballer een balletje met vrienden bij zijn oude club Woezik. Of hij speelt zichzelf op de game Fifa21. In coronatijd werkt hij aan zijn doorbraak bij topclub PSV.