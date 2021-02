LIVE | Feyenoord moet het doen zonder Bijlow, Heerenveen mét Veerman & Veerman

Ook Ajax lijdt fors verlies door corona, toptrans­fers verzachten de pijn

15:47 Ajax heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een verlies van 1,3 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de club uit Amsterdam heeft gepresenteerd. Het resultaat is 18,6 miljoen euro lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.