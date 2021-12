LIVE | Feyenoord zonder Trauner tegen Fortuna Sittard, Dessers begint weer op de bank

Paes beleeft met verliezend FC Utrecht horrormid­dag bij PSV

Utrecht dat in competitieverband verliest bij PSV: dat is al sinds 1980 het geval. En dus was de nederlaag (4-1) van de ploeg van trainer René Hake vandaag bepaald geen verrassing. De manier waarop wel. Het werd een horrormiddag voor doelman Maarten Paes. PSV leverde het belangrijke punten op in de strijd om de bovenste plekken.

