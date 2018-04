LIVE: Fortuna maakt zich op voor volksfeest door stand in Dordt

Er zijn in Nederland op dit moment drie Jupiler League-schalen. In Amsterdam, in Sittard en in Dordrecht.

Naast de stand is met deze puntenaantallen ook het doelsaldo van belang. Daarin is Fortuna in het voordeel. 1. Jong Ajax 37 - 76 +34 2. Fortuna Sittard 37 - 75 +39 3. NEC 37 - 73 +36

The boys are out! 1️⃣5️⃣ minutes till kick-off! #jajmvv

Op alle velden worden de spieren losgemaakt, de pap in de benen van de spanning wordt er uitgeschoten. Nog tien minuten. Wie gaat er kampioen worden in de Jupiler League en wie promoveert? Volg hier de komende uren alles.

Twintig minuten voor rust en Fortuna Sittard trekt de teugels langzaam maar zeker aan. Eerst is het Semedo die het met buitenkantje rechts probeert en even later kan Stokkers net niet met zijn hoofd bij een voorzet van diezelfde Semedo.

Het wordt saai, maar nog twee kansen. De eerste is de grootste van Perr Schuurs, die werkelijk vernietigend uithaalt. Maar de PSV-keeper redt uitstekend. De kopbal uit de corner wordt daarna makkelijk gevangen. PSV is rijp voor de slacht zou je zeggen, maar dan moet die goal wel vallen.

Vijf minuten voor rust is er nog steeds alleen gescoord bij FC Dordrecht-NEC (1-0). Jong Ajax en Fortuna staan nog doelpuntloos gelijk. Dit is de stand, die daarbij hoort: 1. Jong Ajax 38 - 77 2. Fortuna Sittard 38 - 76 3. NEC 38 - 73

RUST | Het is bizar, maar waar. Er werd nog niet gescoord in de eerste helft. Fortuna kreeg een legio aan kansen, maar de bal ging er nog niet in... Dat worden nog spannende minuten na de theepauze! #FORjps

Jong Ajax (76 punten) speelt de kampioenswedstrijd op De Toekomst tegen MVV Maastricht. Fortuna Sittard (75) ontvangt Jong PSV en weet zich bij winst verzekerd van promotie. Stiekem hoopt de Limburgse club ook op een misstap van Jong Ajax.



Ook nummer 3 NEC (73 punten) kan nog kampioen worden, maar is afhankelijk van de resultaten van Jong Ajax en Fortuna Sittard. NEC beschikt over een iets beter doelsaldo dan de Amsterdammers. In eerste instantie zullen de Nijmegenaren echter vooral kijken naar de wedstrijd in Sittard.



NEC moet wel eerst zien te winnen bij FC Dordrecht. Mocht dat lukken en Fortuna verliest, dan keert NEC terug in de eredivisie. Bij een gelijkspel in Sittard moet de ploeg van trainer Pepijn Lijnders met minstens drie doelpunten verschil winnen.