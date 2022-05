LIVE | Geertruida kopt Feyenoord naar snelle voorsprong in Sittard

terugblik De KNVB-bekerfina­le van 2017 in de herhaling: ‘Vrienden­team Vitesse verovert histori­sche prijs’

Op zaterdag 30 april is het vijf jaar geleden dat Vitesse de KNVB-beker won. Hoe ging het eraan toe in de finale? Het verhaal van de wedstrijd van toen tegen AZ in een kolkende Kuip lees je hieronder.

29 april