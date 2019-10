LIVE | Heerenveen gaat in Derby van het Noorden op jacht naar tweede thuiszege

Langs de meetlat PSV en AZ leunen op pareltjes uit de eigen opleiding

9:40 Bij PSV - AZ staat vandaag ook de toekomst van Oranje op het veld. Zes toptalenten jonger dan 21 jaar uit de aanval en het middenveld van beide clubs onder de loep: verslaggevers Maarten Wijffels en Nik Kok belichten dat in vier thema’s. Donyell Malen is door een blessure wel een twijfelgeval voor de topper in het Philips Stadion.