LIVE | Heerenveen koestert voorsprong door vroege goal Henk Veerman

Video Ten Hag onaange­naam verrast door situatie rond Klaassen: ‘We moeten er mee dealen’

15 september Maarten Stekelenburg keert tegen Sporting CP terug in het doel van Ajax. De ervaren keeper is volledig hersteld van een liesblessure. Dat geldt niet voor Davy Klaassen, die de volgende speler is die vanuit de interlandbreak in de lappenmand van Ajax belandt.