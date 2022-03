LIVE | Heerenveen wil blik omhoog richten in kraker tegen gewijzigd RKC

Na complimen­ten Mourinho moet Vitesse ook in competitie presteren

ARNHEM - Vitesse schakelt in razend tempo om. Na de Europese avond tegen AS Roma wacht zondag Heracles in Almelo. De Arnhemse club heeft de complimenten ontvangen vanuit Italiaanse hoek van coach José Mourinho, maar moet nu ook in de competitie presteren.

11 maart