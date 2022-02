LIVE | Hekkensluiter Sparta hoopt met zege op Willem II laatste plek weer te verlaten

Voorlopig draait alles bij ‘Daddy Cool’ niet om de goals, maar om de ijszak

NIJMEGEN - Vol verwachting ontvangen, in stilte vertrokken. Als een oude man. De rentree van Wilfried Bony op de Nederlandse velden is uitgemond in een fiasco. Voorlopig draait alles bij ‘Daddy Cool’ om de ijszak.

11 februari