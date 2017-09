LIVE: Helmer vervangt bij AZ geblesseerde Jahanbakhsh

AZ moet het in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda doen zonder aanvaller Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse voetballer is geblesseerd aan zijn lies, meldt de Alkmaarse club. Jeremy Helmer vervangt hem in de basis.



Late aanwinst Ricardo van Rhijn zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Het duel begint om 14.30 uur.