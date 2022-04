LIVE | Heracles Almelo leidt dankzij steenharde knal in Groningen, lat voorkomt tweede treffer

met video Ajax-trai­ner Erik ten Hag tekent voor drie jaar bij Manchester United

Erik ten Hag treedt definitief in de voetsporen van Louis van Gaal. De trainer verruilt, zoals verwacht, na dit seizoen Ajax voor Manchester United. Dat hebben beide clubs via de clubkanalen bekendgemaakt. Ten Hag heeft voor drie seizoenen getekend op Old Trafford met een optie voor nog een jaar.

13:49