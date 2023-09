LIVE eredivisie | Excelsior na sterk begin van seizoen op bezoek bij promovendus Heracles Almelo

LIVE eredivisie | Kees van Wonderen met Heerenveen op bezoek in Deventer bij oude club Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles neemt het vandaag (aftrap 18.45 uur) in de eredivisie op tegen Heerenveen. Bij de Friese club is Kees van Wonderen de trainer. Hij stond tussen 2020 en 2022 twee jaar aan het roer bij Go Ahead en leidde de club naar het hoogste niveau. Hoe verloopt het duel in de Adelaarshorst in Deventer? De belangrijkste ontwikkelingen volg je in ons liveblog.