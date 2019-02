LIVE | Heracles voor ADO Den Haag ware ‘angstgegner’

Polder­vaart: ‘Bonuspun­ten? PEC, Fortuna en De Graafschap wonnen ook van Feyenoord, hè’

14:53 Excelsior was in jubelstemming na de stunt tegen Feyenoord. Ook trainer Adrie Poldervaart was dolblij met de zege, die de Rotterdammers drie dure punten opleverden in de strijd tegen degradatie. Toch wilde hij niet spreken van drie bonuspunten. ,,PEC Zwolle, Fortuna Sittard en De Graafschap wonnen ook van Feyenoord, hè.”