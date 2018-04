LIVE: Houdt Roda het hoofd boven water tegen PEC?

Nederlaag Quick Boys bij rentree Kuyt

17:14 Dirk Kuyt heeft zijn rentree in het shirt van Quick Boys niet kunnen opluisteren met een overwinning. Met de 37-jarige Katwijker na bijna twintig jaar weer in het blauw-witte shirt, verloor Quick Boys op eigen veld van Jong FC Groningen: 0-2. De Katwijkse ploeg raakte daardoor verder achterop bij koploper Spakenburg in de derde divisie zaterdag.