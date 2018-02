Ajax loopt in op PSV na verdiende zege in Zwolle

Door Daniël Dwarswaard



Tien minuten na rust maakte Klaas-Jan Huntelaar, die eerder in de wedstrijd Bram van Polen een elleboog gaf, de 0-1 op aangeven van David Neres. Het was de beloning voor het prima spel van Ajax dat wel uitblonk in het missen van kansen. Want even voor de openingsgoal had Donny van de Beek de paal geraakt. Na de treffer van Huntelaar pegelde Justin Kluivert nog op de lat.



Ajax speelde een uitstekende eerste helft. Het tempo was hoog en PEC Zwolle kreeg nauwelijks kans om in hun spel te komen. Het enige dat Ajax dus niet goed deed, was het missen van kansen. Alleen linksbuiten Kluivert miste voor rust al drie goede kansen. Dat deed Huntelaar ook door na een voorzet van Joël Veltman naast te koppen. Daarna had ook Van de Beek nog kunnen scoren, maar oud-Ajacied Diederik Boer redde. PEC Zwolle zette daar aanvankelijk alleen een mogelijkheid van Mustafa Saymak tegenover.



Na rust moest Ajax verder zonder Lasse Schöne die door fysieke problemen werd vervangen door Carel Eiting. De jonge middenvelder viel prima in. Ajax behield continu de controle, maar weigerde de wedstrijd definitief te beslissen. Huntelaar miste vijf minuten voor tijd nog een enorme kans op de 0-2. De spits had de bal voor het intikken, maar hij schoot tegen verdediger Philippe Sandler op.



Uiteindelijk bleef het letterlijk tot de laatste seconde spannend toen keeper Boer nog mee naar voren ging met een corner. Maar Ajax hield stand en de spelers vierden feest voor het uitvak.