LIVE | Jordany Martinus zet zaalvoetballers op voorsprong, kwartfinale EK in zicht

Heerenveen-icoon Riemer van der Velde vreest voor degradatie: ‘Moeten blij zijn als we niet in de problemen komen’

Wie de opvolger van de ontslagen Johnny Jansen ook wordt, de nieuwe trainer komt bij SC Heerenveen allesbehalve in een gespreid bedje terecht. Clubicoon Riemer van der Velde vreest het ergste. ,,We moeten blij zijn als we dit seizoen op de ranglijst niet in de problemen komen.’’

25 januari