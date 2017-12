LIVE: Jørgensen tegen Roda JC terug in de basis bij Feyenoord

Feyenoord begint met Nicolai Jørgensen in de ploeg aan de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. De Deense spits staat om 16.45 uur in De Kuip tegen Roda JC weer aan de aftrap. Jørgensen ontbrak vorige week vanwege familieomstandigheden in de soeverein gewonnen stadsderby tegen Sparta Rotterdam (0-7) en bleef in de midweekse bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) op de bank.



In de slotwedstrijd van 2017 krijgt Jørgensen weer de voorkeur boven Dylan Vente, die zijn eerste basisplaats in de hoofdmacht tegen Sparta opluisterde met een doelpunt en twee assists. De Deen krijgt vanaf de vleugels steun van clubtopscorer Steven Berghuis (rechts) en Sam Larsson, die links voorin mag starten in plaats van Jean-Paul Boëtius.



Bart Nieuwkoop keert rechts achterin terug in de ploeg. Aanvoerder Karim El Ahmadi is ondanks lichte knieklachten fit genoeg om te starten.