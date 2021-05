LIVE | Juventus, mét De Ligt en zonder Ronaldo, op voorsprong bij Bologna

Jong Oranje met debutant Rensch en zonder Ihattaren terug naar Hongarije voor kwartfina­le EK

21 mei Devyne Rensch (18) debuteert in de EK-selectie van Jong Oranje. Naast de verdediger van Ajax heeft bondscoach Erwin van de Looi voor de knock-out-fase, waarin op 31 mei Jong Frankrijk in Boedapest de tegenstander is, ook Calvin Stengs (AZ) en Azor Matusiwa (FC Groningen) teruggehaald.