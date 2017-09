LIVE: Kan RKC in akelig leeg Waalwijk stunten tegen Sparta?

Groenendijk: Immers wil ongelooflijk graag

18:24 Lex Immers hoopt morgenavond met ADO terug te keren in de Kuip. Maar of de middenvelder tijdig fit is voor het bekerduel met zijn oude club, is nog de vraag. Met het oog op de belangrijke competitiewedstrijd tegen Sparta wil trainer Fons Groenendijk geen onnodige risico’s nemen met zijn routinier.