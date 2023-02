LIVE Keuken Kampioen Divisie | Hyballa grijpt in bij NAC en wisselt in rust vier spelers tegen ADO

Acht wedstrijd vanavond in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo verloor al drie keer op rij (twee keer in de competitie, één keer in de TOTO KNVB Beker) en hoopt tegen Jong FC Utrecht, hekkensluiter op de ranglijst, weer eens een succes te boeken. Bij een zege verkleint Heracles de achterstand op koploper PEC Zwolle tot zes punten. Verder staat in Den Haag het duel tussen ADO en NAC op het programma. Volg de tussenstanden vanaf 20.00 uur hierboven in ons livewidget.