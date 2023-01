LIVE Keuken Kampioen Divisie | NAC Breda op rozen, mede dankzij bijzonder vroege goal

VIDEO Bijma & Hoekman: ‘Tannane is de kracht én de zwakte van NEC’

NIJMEGEN - NEC-watcher Jeroen Bijma en oud-NEC-speler Danny Hoekman bespreken elke week de verrichtingen van NEC. Vandaag over het 0-0-gelijkspel in de Gelderse derby tegen Vitesse, de rode kaart van Oussama Tannane en een meningsverschil over Landry Dimata.

17 januari