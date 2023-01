LIVE Keuken Kampioen Divisie | PEC Zwolle voor rust al op ruime voorsprong in topper bij Heracles

met Video Alfred Schreuder ziet nerveus Ajax na gelijkspel tegen FC Twente: ‘Dat is slecht, voor ons doen’

Alfred Schreuder was niet te spreken over de start van Ajax in de topper tegen FC Twente, die in 0-0 eindigde. Wel was de Ajax-trainer tevreden over hoe zijn ploeg speelde na de rode kaart van Devyne Rensch. ,,Als je het wedstrijdverloop ziet, moet je tevreden zijn..”

