LIVE KKD | ADO Den Haag op voorsprong tegen Willem II, PEC Zwolle slaat kort na rust toe tegen NAC

met Video Feyenoord-coach Arne Slot na monstersco­re: ‘Alles vloog er zo’n beetje in’, trainer Sjachtar biedt excuses aan

Trainer Arne Slot zag Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk (7-1) eindelijk eens zuinig omspringen met de kansen. ,,We zijn uiterst effectief geweest”, zei hij. ,,Alle schoten vlogen er zo’n beetje in. Dat moest ook wel een keer, want je kan niet maar kansen blijven missen.”