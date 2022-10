LIVE KNVB Beker | De Treffers grijpt brutaal leiding tegen RKC, Kozakken Boys langszij bij Vitesse

De Graafschap ook in Rijnsburg nog zonder Benschop en Korte, Polder­vaart dubt nog over opstelling

DOETINCHEM - De Graafschap kan ook in de bekerwedstrijd op bezoek bij Rijnsburgse Boys niet beschikken over Charlison Benschop en Giovanni Korte. Trainer Adrie Poldervaart dubt nog over zijn opstelling.

17 oktober