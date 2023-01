LIVE KNVB Beker | FC Twente lijkt bekerduel met Telstar vroeg te beslissen in kletsnat Enschede

Voetbalpod­cast | 'Ik snap het standpunt van FC Twente rondom Ramiz Zerrouki wel'

De meest besproken speler in de eredivisie is deze week Ramiz Zerrouki. Gaat hij nu wel of niet naar Feyenoord? En volgens sommigen is hij de schakel op weg naar de titel. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Sjoerd Mossou. Net als de positie en communicatie van Alfred Schreuder en de mentale staat van voetballers.

6:00