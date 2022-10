LIVE KNVB Beker | Kunnen amateurs weer stunten? VVV in de problemen, ook Sparta heeft het lastig

Jean-Paul Boëtius hervat groepstrai­ning bij Hertha na operatie aan tumor

Jean-Paul Boëtius is enkele weken na een operatie aan een tumor in een testikel teruggekeerd bij de groepstraining van Hertha BSC. De Nederlandse voetballer betrad het veld onder luid applaus van zijn Duitse teamgenoten. Boëtius had eerder al de individuele oefeningen hervat.

18 oktober