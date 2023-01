LIVE KNVB Beker | Wat kan KKD-koploper Heracles Almelo op eigen veld tegen Go Ahead Eagles?

Vanavond staan de laatste vijf wedstrijden uit de tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker op de agenda. Heracles en Go Ahead Eagles brengen de actie op gang, FC Utrecht en FC Groningen krijgen te maken met amateurs en aan het eind van de avond ontvangt Feyenoord in de Kuip PEC Zwolle. Via bovenstaande widget volg je de hele avond alle tussenstanden en bekijk je de uitslagen.