LIVE | Koppositie lonkt voor Utrecht bij winst op VVV

Vitesse faalt bij Heracles

24 augustus ALMELO - Vitesse heeft verzuimd de koppositie in de eredivisie over te nemen. De equipe van coach Leonid Sloetski liet zaterdagavond een surplus aan kwaliteit onbenut tegen Heracles Almelo. Een zwakke beurt leverde in Overijssel zo slechts 1-1 op. En met dat punt mocht de Arnhemse club nog blij zijn.