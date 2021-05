LIVE | Kort geding FC Utrecht: ‘Feyenoord en FC Utrecht moeten de strijd voeren, niet advocaten’

Bero in EK-selectie Slowakije; Tronstad hoopt op uitverkie­zing Noorwegen

19 mei ARNHEM - Vitesse heeft een EK-ganger. Matus Bero is door bondscoach Stefan Tarkovic opgenomen in de nationale selectie van Slowakije. De Arnhemse club telt wellicht nog een tweede international in de zomer. Sondre Tronstad hoopt op een uitverkiezing bij Noorwegen.