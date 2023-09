LIVE loting Conference League | Loting Europa League bekend, welke tegenstanders loot AZ zo?

1940 - 2023 Twee verloren WK-finales waren na persoonlij­ke tragedie uiteinde­lijk kinderspel voor Jan Jongbloed

Doelman Jan Jongbloed stond met het Nederlands elftal in twee WK-finales en was de oudste speler ooit in de eredivisie. Maar prat op zijn imposante loopbaan ging de eigenzinnige Amsterdammer, die donderdag op 82-jarige leeftijd is overleden, nooit. ‘Ik hield van vissen, vrouwen en voetbal. In die volgorde.’