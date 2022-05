LIVE | Louis van Gaal verklaart thuislaten Wijnaldum: ‘Hij heeft niet geleverd’

Het Nederlands voetbalelftal is vandaag in Zeist begonnen aan de voorbereiding op de eerste vier duels in de Nations League. In de eerste persconferentie kijkt bondscoach Louis van Gaal vooruit naar deze duels. Volg het perspraatje van Van Gaal hierboven in de livestream en hieronder in het liveblog.