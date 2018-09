LIVE | Matavz verdubbelt voorsprong Vitesse na cadeautje

Bryan Linssen, Alexander Büttner en Hilary Gong zijn niet helemaal fit. Büttner, die hamstringklachten kampt, begint op de bank bij Vitesse. Ook Linssen, die last heeft van zijn enkel, zit in de dug-out. Gong (knie) zit niet in de wedstrijdselectie. Charly Musonda is er ook niet bij. De Chelsea-huurling is wellicht lang uitgeschakeld vanwege een scheenbeenblessure.