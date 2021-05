LIVE | NAC na derde treffer op rozen tegen Volendam in eerste ronde play-offs

Bij Vitesse is er trots na een topseizoen: ‘We verdienen dit absoluut. Maar we zitten er helemaal doorheen’

13 mei SITTARD - Vitesse gaat Europa in. De Arnhemse club is na 33 speeldagen zeker van de vierde plaats in de eredivisie. Die puike prestatie komt uiteindelijk uit de tenen. Maar in de hoofdstad van Gelderland is trots absoluut op zijn plaats.