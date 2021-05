LIVE | NEC lijkt eredivisie-droom Almere City te verknallen: Vet maakt er 0-3 van

Ten Hag over terughalen Brobbey: ‘Overmars is ermee bezig, maar weet niet of het mogelijk is’

13 mei Ajax-coach Erik ten Hag is gecharmeerd van Kamaldeen Sulemana. ,,Hij is een aantrekkelijke speler die technisch vaardig is en op avontuur gaat en heel veel snelheid heeft”, zei hij over 19-jarige aanvaller van het Deense FC Nordsjaelland.