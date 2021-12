LIVE | NEC uit het niets op voorsprong in timide wedstrijd in Waalwijk

liveblog LIVE | Bruijn profiteert van keepersfou­ten en zet NEC op voorsprong bij RKC

NEC gaat zondagmiddag op bezoek bij RKC Waalwijk. NEC-trainer Rogier Meijer is kritisch op zijn spelers. Hij vindt dat de Nijmeegse club de afgelopen weken te veel punten heeft laten liggen in de eredivisie en wil verbetering zien qua mentaliteit. De wedstrijd in Waalwijk begint om 12:15 uur.

12:32