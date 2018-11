LIVE | NEC weer op voorsprong in aantrekkelijke eerste helft

VVCS spant namens spelers arbitrage­zaak aan tegen FC Twente

16:04 ENSCHEDE - De vakbond VVCS spant namens acht spelers een arbitragezaak aan tegen FC Twente. „Zonder dit vooraf met de spelers te zijn overeengekomen besloot Twente om op hun salaris de loonheffing in te houden, welke verschuldigd was over de door de club betaalde vergoedingen aan hun zaakwaarnemers’’, zo laat de VVCS op haar website weten.