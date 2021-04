LIVE | Oranje begint uitstekend tegen Australië, goals van Roord en Martens

video Edward Sturing heeft zijn strijdplan voor de bekerfina­le al klaar: ‘Volle bak er in, erbovenop’

12 april ARNHEM - Met hulp van een zogeheten ‘verrijker’ steeg Edward Sturing maandagmorgen in de Arnhemse binnenstad naar grote hoogte. Het hoofd opleidingen van Vitesse was door het Platform Binnenstad Arnhem gevraagd de laatste twee van de in totaal honderd spandoeken, ter ere van de bekerfinale tegen Ajax, boven de winkelstraten te bevestigen aan de daarvoor bestemde staaldraden.