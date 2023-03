LIVE Oranje | Ronald Koeman sluit basisdebuut Mats Wieffer tegen Frankrijk niet uit

Met livestreamHet Nederlands elftal begint vandaag de voorbereiding op de eerste twee kwalificatieduels voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland. Vanaf 16.00 uur blikt bondscoach Ronald Koeman vooruit naar de wedstrijden tegen Frankrijk (vrijdag in Parijs) en Gibraltar (volgende week maandag in de Kuip). Volg de persconferentie in ons liveblog (hieronder) of via de livestream (hierboven).