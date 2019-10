LIVE | Penterman redt de eer namens Excelsior '31 tegen FC Utrecht

Sturing speelt bij NEC als Kvida Cambuur niet haalt

13:48 NIJMEGEN - Josef Kvida mist bijna zeker de topwedstrijd vrijdag in Leeuwarden tegen Cambuur. De centrale verdediger van NEC raakte dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Excelsior geblesseerd aan zijn enkel, toen hij na een kopduel verkeerd terecht kwam op het kunstgrasveld in Rotterdam. De 22-jarige Tsjech trainde donderdag niet mee met de selectie.